«Пари НН» и «Динамо М» не определили сильнейшего в матче

на своем поле сыграл против московскогов рамках 7-го тура РПЛ. Матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Счёт в матче был открыт игроком московского «Динамо» Даниилом Фоминым, который с пенальти пробил чётко в нижний угол. И уже на 29-й минуте матча Грулёв вошёл в штрафную с левого края и прострелил в центр, а Тюкавин аккуратно переправил мяч в нижний угол ворот и сделал счет 0:2.

На 61-й минуте поединка «Нижний Новгород смог отыграть один гол, после того как Николай Калинский с пенальти пробил почти по центру и сделал счет 1:2. А уже на 71-й минуте поединка Милсон по левому флангу убежал от Паршивлюка, дошёл до лицевой и прострелил в центр, Стоцкий подставил ногу и переправил мяч в дальний угол — 2:2.

Футбол. Россия. Премьер-лига Нижний Новгород — Динамо 2:2 Нижний Новгород: Agapov I., Gotsuk K., Goylo N., Kalinski N., Krotov V. (Milson, 64'), Maiga M., Masoero L. (Aleksandrov V., 80'), Nabiullin E. (Rybchinskiy D., 46'), Sharipov A. (Kakkoev N., 65'), Stotsky D., Yuldoshev I. (Suleymanov T., 46') Динамо: Fernandez R., Fomin D., Gagnidze L., Grulev V. (Lesovoy D., 62'), M.D. (Gladyshev Y., 86'), Parshivlyuk S., Sazonov S., Shunin A., Skopintsev D., Tyukavin K., Zakharian A. (Kutitsky A., 69') Предупреждения: Gagnidze L. (13'), Grulev V. (27'), Maiga M. (38'), Sharipov A. (45+3'), Stotsky D. (50'), Fernandez R. (60'), Rybchinskiy D. (63'), Fernandez R. (67'), Agapov I. (76'), Masoero L. (79'), M.D. (84'), Skopintsev D. (88'), Aleksandrov V. (90+4')

"Нижний Новгород" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ набрав 6 очков, а московское "Динамо" набрало 13 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице.