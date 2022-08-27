«Ливерпуль» — «Борнмут»: счет матча 9:0, обзор голов

Мерсисайдцы открыли счет уже на 3-й минуте. Фирмино обработал мяч на фланге после передачи Салаха, обыграл защитника, уйдя от него в стороны с помощью ложного движения, и навесил к дальней штанге, где Луис Диас головой пробил мимо Траверса в ворота.
Спустя три минуты Салах прострелил справа в штрафную на Фирмино, который в касание сделал скидку на Эллиотта, а Харви ударом в касание послал мяч в ближний угол ворот.
Счет стал крупным на 28-й минуте. Потеря мяча в центре поля привела к прорыву Трента к штрафной. Он обыгрался с Фирмино и, не входя в штрафную, прекрасным ударом закрутил мяч в левую девятку.
Спустя еще три минуты Салах на правом фланге после нескольких финтов навесил в штрафную. Кто-то из соперников выставляет ногу, но мяч от неё удачно срикошетил прямо к Фирмино, который в касание от линии вратарской переправил его в сетку.
Разгром оформился в добавленное к первому тайму время. Робертсон по высокой дуге закрутил мяч от угла поля почти к линии вратарской, где ван Дейк в высоком прыжке головой вколотил его под самую штангу.
На 47-й минуте гости наконец забили, но в свои ворота. Трент навешивал справа в штрафную на Диаса, но его опередил Крис Мефам, который срезал мяч в свои ворота.
На 62-й минуте, после розыгрыша углового на правом фланге и навеса во вратарскую «Борнмута», Робертсон с нескольких метров пробил прямо в Траверса, от рук которого мяч полетел к Фирмино, и Роберто спокойно переправил его в пустой угол.
На 81-й минуте Цимикас успел за сильным навесом Фабиньо с фланга в штрафную гостей и сделал скидку назад и направо, на Карвалью, который ударом с лёта отправил мяч в дальний угол ворот.
А на 85-й минуте Цимикас навесил с углового к ближней штанге, где Диас первым успел к мячу, набежав из глубины штрафной, и головой отправил его в ближний угол.
«Ливерпуль» одержал первую победу в сезоне. Команда поднялась на 8-е место в турнирной таблице АПЛ (5 очков). «Борнмут» находится на 16-й позиции (3 очка).
В следующем туре команда Юргена Клоппа сыграет с «Нькаслом» (31 августа). «Борнмут» в этот же день сыграет с «Вулверхэмптоном».