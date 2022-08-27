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    «Ливерпуль» отгрузил девять мячей «Борнмуту», у Фирмино дубль и три ассиста

    «Ливерпуль» — «Борнмут»: счет матча 9:0, обзор голов

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    В матче 4-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Борнмутом» со счетом 9:0.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы открыли счет уже на 3-й минуте. Фирмино обработал мяч на фланге после передачи Салаха, обыграл защитника, уйдя от него в стороны с помощью ложного движения, и навесил к дальней штанге, где Луис Диас головой пробил мимо Траверса в ворота.

    Спустя три минуты Салах прострелил справа в штрафную на Фирмино, который в касание сделал скидку на Эллиотта, а Харви ударом в касание послал мяч в ближний угол ворот.

    Счет стал крупным на 28-й минуте. Потеря мяча в центре поля привела к прорыву Трента к штрафной. Он обыгрался с Фирмино и, не входя в штрафную, прекрасным ударом закрутил мяч в левую девятку.

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    Спустя еще три минуты Салах на правом фланге после нескольких финтов навесил в штрафную. Кто-то из соперников выставляет ногу, но мяч от неё удачно срикошетил прямо к Фирмино, который в касание от линии вратарской переправил его в сетку.

    Разгром оформился в добавленное к первому тайму время. Робертсон по высокой дуге закрутил мяч от угла поля почти к линии вратарской, где ван Дейк в высоком прыжке головой вколотил его под самую штангу.

    На 47-й минуте гости наконец забили, но в свои ворота. Трент навешивал справа в штрафную на Диаса, но его опередил Крис Мефам, который срезал мяч в свои ворота.

    На 62-й минуте, после розыгрыша углового на правом фланге и навеса во вратарскую «Борнмута», Робертсон с нескольких метров пробил прямо в Траверса, от рук которого мяч полетел к Фирмино, и Роберто спокойно переправил его в пустой угол.

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    На 81-й минуте Цимикас успел за сильным навесом Фабиньо с фланга в штрафную гостей и сделал скидку назад и направо, на Карвалью, который ударом с лёта отправил мяч в дальний угол ворот.

    А на 85-й минуте Цимикас навесил с углового к ближней штанге, где Диас первым успел к мячу, набежав из глубины штрафной, и головой отправил его в ближний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Борнмут 9:0
    Голы: 1:0 Луис Диас (3'), 2:0 Харви Эллиотт (6'), 3:0 Трент Александер-Арнольд (28'), 4:0 Роберто Фирмино (31'), 5:0 Вирджил ван Дейк (45'), 6:0 Крис Мепэм (автогол) (46'), 7:0 Роберто Фирмино (62'), 8:0 Fabio Carvalho (80'), 9:0 Луис Диас (85') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд (Bobby Clark, 83'), Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 69'), Харви Эллиотт (Fabio Carvalho, 46'), Фабиньо, Джордан Хендерсон (Stefan Bajcetic, 70'), Мохамед Салах, Роберто Фирмино (Джеймс Милнер, 69'), Луис Диас Борнмут: Киффер Мур, Маркус Таверньер, Райан Кристи (Филип Биллинг, 46'), Jaidon Anthony, Хефферсон Лерма, Льюис Кук (Бен Пирсон, 77'), Jordan Zemura, Маркос Сенеси, Крис Мепэм (Owen Bevan, 82'), Адам Смит (Доминик Соланке, 46'), Марк Траверс Предупреждение: Адам Смит (35')

    «Ливерпуль» одержал первую победу в сезоне. Команда поднялась на 8-е место в турнирной таблице АПЛ (5 очков). «Борнмут» находится на 16-й позиции (3 очка).

    В следующем туре команда Юргена Клоппа сыграет с «Нькаслом» (31 августа). «Борнмут» в этот же день сыграет с «Вулверхэмптоном».

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