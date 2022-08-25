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    Загребское «Динамо» получило последнюю путевку в групповой этап Лиги чемпионов

    «Динамо» — «Буде-Глимт»: счет 4:1 ДВ, обзор голов

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    В матче финального раунда квалификации Лиги чемпионов загребское «Динамо» обыграло «Буде-Глимт» со счетом 4:1.

    Йосип Дрмич
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    Йосип Дрмич

    В поединке не обошлось без дополнительного времени. Основное время матча закончилось со счетом 2:1. В овертайме хозяева забили еще два мяча.

    У победителей забивали Мислав Оршич, Бруно Петкович, Йосип Дрмич и Петар Бочкай.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Динамо З — Будё-Глимт 4:1
    Голы: 1:0 Мислав Оршич (4'), 2:0 Бруно Петкович (35'), 2:1 Albert Gronbaek (70'), 3:1 Ральф Ферман (117'), 4:1 Петар Бочкай (120') Динамо З: Доминик Ливакович, Стефан Ристовски (Садех Мохаррами, 91'), Бошко Шутало, Дино Перич (Эмир Дилавер, 74'), Роберт Любичич, Лука Иванушец, Ариян Адеми (Петар Бочкай, 91'), Мартин Батурина (Амер Гояк, 60'), Дарио Шпикич (Махир Эмрели, 60'), Бруно Петкович, Мислав Оршич (Ральф Ферман, 82') Будё-Глимт: Амаль Пеллегрино, Lars-Jorgen Salvesen (Рунар Эспейор, 63'), Joel Mvuka (Джилберт Кумсан, 104'), Ульрик Салтнес, Elias Kristoffersen Hagen (Albert Gronbaek, 63'), Уго Ветлесен (Андерс Конрадссен, 106'), Брис Вембангомо (Ask Tjaerandsen-Skau, 111'), Marius Hoibraten, Isak Helstad Amundsen (Gaute Hoberg Vetti, 106'), Альфонс Сампстед, Никита Хайкин Предупреждения: Брис Вембангомо (59'), Joel Mvuka (90 + 2'), Амер Гояк (93'), Садех Мохаррами (109')

    По сумме двух встреч загребский коллектив выиграл 4:2 и таким образом получил последнюю путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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