Тренер «Вильярреала» отреагировал на то, что «Барселона» хочет подписать Фойта

Главный тренер «Вильярреала»прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к защитнику команды

«Похоже, "Барселона" заинтересована в Хуане Фойте. Он сказал мне, что счастлив здесь, но я не исключаю, что он уйдёт», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Защитник «Вильярреала» впечатлил Хави своей игрой на позиции правого защитника, а агент игрока Клаудио Кути уже встречался с представителями «Барселоны».

Он новичок в «Вильярреале», и если «Барселона» захочет его подписать, им, возможно, придется заплатить отступные в размере 42 миллионов евро.

24-летний Фойт — воспитанник аргентинского «Эстудиантеса». В августе 2017 года права на футболиста выкупил «Тоттенхэм». В октябре 2020-го «Вильярреал» арендовал Фойта, а затем выкупил его контракт.