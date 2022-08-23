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    Тренер «Вильярреала» отреагировал на то, что «Барселона» хочет подписать Фойта

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к защитнику команды Хуану Фойту.

    Хуан Фойт
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    Хуан Фойт

    «Похоже, "Барселона" заинтересована в Хуане Фойте. Он сказал мне, что счастлив здесь, но я не исключаю, что он уйдёт», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

    Защитник «Вильярреала» впечатлил Хави своей игрой на позиции правого защитника, а агент игрока Клаудио Кути уже встречался с представителями «Барселоны».

    Он новичок в «Вильярреале», и если «Барселона» захочет его подписать, им, возможно, придется заплатить отступные в размере 42 миллионов евро.

    24-летний Фойт — воспитанник аргентинского «Эстудиантеса». В августе 2017 года права на футболиста выкупил «Тоттенхэм». В октябре 2020-го «Вильярреал» арендовал Фойта, а затем выкупил его контракт.

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