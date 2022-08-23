«Валенсия» пытается перехватить Кавани у «Вильярреала» и «Ниццы»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в «Валенсии», которая уже предложила контракт по схеме «1+1» уругвайскому игроку, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «летучие мыши» опережают в гонке за подписание 35-летнего футболиста «Вильярреал» и «Ниццу». Ранее главный тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери подтвердил, что Кавани может присоединиться к его команде.

Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «манкунианцев» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент игрок находится в статусе свободного агента.