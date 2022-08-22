Гальтье: Я доволен матчем с «Лиллем», но мы уже думаем о следующей игре

Главный тренер «ПСЖ»подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (7:1).

«Да, это был прекрасный вечер. Я очень доволен, очевидно, победой, но также и работой, как индивидуальной, так и коллективной. Игроки получили массу удовольствия. Гол через восемь секунд после стартового свистка? Это была отработанная комбинация.

Мы практиковали это на тренировке, очевидно, когда это удаётся через 8 секунд, это большое удовлетворение. Поздравляю их, моих игроков с тем, что они осмелились попробовать это и добились успеха! Я доволен матчем, но мы уже думаем о следующей игре», — приводит слова Галтье официальный сайт клуба.

«ПСЖ» набрал девять очков и лидирует в турнирной таблице с разницей мячей 17:3.