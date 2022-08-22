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    Гальтье: Я доволен матчем с «Лиллем», но мы уже думаем о следующей игре

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    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (7:1).

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «Да, это был прекрасный вечер. Я очень доволен, очевидно, победой, но также и работой, как индивидуальной, так и коллективной. Игроки получили массу удовольствия. Гол через восемь секунд после стартового свистка? Это была отработанная комбинация.

    Мы практиковали это на тренировке, очевидно, когда это удаётся через 8 секунд, это большое удовлетворение. Поздравляю их, моих игроков с тем, что они осмелились попробовать это и добились успеха! Я доволен матчем, но мы уже думаем о следующей игре», — приводит слова Галтье официальный сайт клуба.

    «ПСЖ» набрал девять очков и лидирует в турнирной таблице с разницей мячей 17:3.

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