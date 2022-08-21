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    «Зенит» вырвал победу у «Торпедо» и возглавит таблицу РПЛ

    «Зенит» — «Торпедо»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Торпедо» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    На 84-й минуте Вендел прорвался справа в штрафную, убегая от защиты, и прострелил почти от лицевой во вратарскую на небольшой высоте. В куче-мале расторопнее и ближе всех к мячу оказывается Сергеев, ногой в касание переправивший его в сетку.

    Спустя три минуты Малком выполняет передачу на Ерохина, который пытал пробить в дальний угол. Мяч пролетел мимо Бабурина и попал в штангу, после рикошета от которой Малком с полуметра послал его в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Торпедо 2:0
    Зенит: Barrios W. (Erokhin A., 81'), Cassierra M. (Sergeev I., 68'), Gustavo Mantuan (Bakaev Z., 46'), Karavaev V., Kerzhakov M., Lovren D., Малком (Sutormin A., 90'), Mostovoy A. (Krugovoy D., 82'), Родриго, Santos D., Вендел Торпедо: Baburin E., Enin I., Erkinov K. (Lebedenko I., 78'), Karaev D. (Turishchev M., 46'), Kozhemyakin O. (Shumskikh A., 90'), Laptev D. (Kalmykov A., 62'), Netfullin R., Pomerko A. (Reichman B., 62'), Proshkin E., Samsonov A., Smolnikov I. Предупреждения: Samsonov A. (27'), Pomerko A. (35')

    «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками в 6 матчах. «Торпедо» с 1 очком идет на 15-й строчке.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Урала» (28 августа, 13.00 мск), а «Торпедо» примет на своем поле «Краснодар» (28 августа, 17.30 мск).

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