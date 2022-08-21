«Ньюкасл» — «Ман Сити»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 3-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 3:3.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте после стремительной атаки «Сити». Бернарду Силва своей навесной передачей нашел Гюндогана в штрафной, а затем Илкай в полном одиночестве реализовал момент.

На 28-й минуте «сороки» отыгрались. Сен-Максимен здорово на замахе убрал Родри и подал в штрафную, где Мигель Алмирон коленкой замкнул!

Спустя десять минут «Ньюкасл» повел. Сен-Максимен на скорости пробился к центру, заметил, что есть пространство у Уилсона, сразу отдал на Каллума, а тот переиграл Эдерсона.

На 54-й минуте блестящий удар Киерана Триппьера со штрафного во вратарский угол в самую девятку увеличил преимущество хозяев.

На 61-й минуте «Сити» сократил отставание. Прошел навес в штрафную «Ньюкасла» на дальнюю штангу, там Родри сумел выиграть борьбу и скинуть норвежцу Эрлингу Холанну, который вколотил мяч в сетку.

Спустя три минуты футболисты «Сити» провели атаку, в завершении которой Де Брёйне отдал отличную передачу на Бернарду Силву, и португальцу оставалось только пробить мимо Поупа в угол.