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    «Манчестер Сити» спасся от поражения в матче с «Ньюкаслом»

    «Ньюкасл» — «Ман Сити»: счет матча 3:3, обзор голов

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    В матче 3-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 3:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 6-й минуте после стремительной атаки «Сити». Бернарду Силва своей навесной передачей нашел Гюндогана в штрафной, а затем Илкай в полном одиночестве реализовал момент.

    На 28-й минуте «сороки» отыгрались. Сен-Максимен здорово на замахе убрал Родри и подал в штрафную, где Мигель Алмирон коленкой замкнул!

    Спустя десять минут «Ньюкасл» повел. Сен-Максимен на скорости пробился к центру, заметил, что есть пространство у Уилсона, сразу отдал на Каллума, а тот переиграл Эдерсона.

    На 54-й минуте блестящий удар Киерана Триппьера со штрафного во вратарский угол в самую девятку увеличил преимущество хозяев.

    На 61-й минуте «Сити» сократил отставание. Прошел навес в штрафную «Ньюкасла» на дальнюю штангу, там Родри сумел выиграть борьбу и скинуть норвежцу Эрлингу Холанну, который вколотил мяч в сетку.

    Спустя три минуты футболисты «Сити» провели атаку, в завершении которой Де Брёйне отдал отличную передачу на Бернарду Силву, и португальцу оставалось только пробить мимо Поупа в угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Манчестер Сити 3:3
    Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (6'), 1:1 Мигель Альмирон (28'), 2:1 Каллум Уилсон (39'), 3:1 Киран Триппьер (54'), 3:2 Эрлинг Холанд (61'), 3:3 Бернарду Силва (64') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Джозеф Уиллок (Шон Лонгстафф, 70'), Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон, Мигель Альмирон (Джейкоб Мёрфи, 83'), Каллум Уилсон (Крис Вуд, 70'), Аллан Сент-Максимен Манчестер Сити: Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Жоау Канселу, Натан Аке (Рубен Диаш, 21'), Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Эдерсон Предупреждения: Бруно Гимарайнс (8'), Жоау Канселу (18'), Фабиан Шёр (34'), Джон Стоунс (53'), Киран Триппьер (76'), Жоэлинтон (90 + 2')
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