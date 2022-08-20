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    «Пари Нижний Новгород» одержал выездную победу над «Уралом»

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    «Урал» на своем поле принимал «Пари Нижний Новгород» в рамках 6-го тура РПЛ. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 0:1.

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    На 62-й минуте встречи главный арбитр Кирилл Левников показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Урала» Андрею Егорычеву, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 79-й минуте единственный гол забил защитник «Пари Нижнего Новгорода» Иброхимхалил Юлдошев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Нижний Новгород 0:1
    Урал: Beveev M., Bicfalvi E., Egorychev A., Gadzhimuradov R. (Zheleznov Y., 59'), Gerasimov A., Goglichidze L. (Bykovskiy I., 72'), Kuzmichev I., M.D., Podberezkin V. (Эмерсон, 72'), Pomazun I., Sungatulin F. (Konovalov I., 60') Нижний Новгород: Agapov I., Gotsuk K., Goylo N., Kalinski N., Krotov V. (Rybchinskiy D., 90'), Maiga M., Masoero L., Penchikov D. (Yuldoshev I., 46'), Sharipov A. (Kakkoev N., 63'), Stotsky D., Suleymanov T. (Milson, 58') Предупреждения: Egorychev A. (12'), Agapov I. (27'), M.D. (39'), Sungatulin F. (42'), Egorychev A. (62'), Эмерсон (77')

    «Пари Нижний Новгород» набрал пять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (1) — на последнем, 16-м месте.

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