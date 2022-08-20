ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру?
  • 19:56
    • «Монако» крупно проиграл «Лансу»
  • 19:29
    • «Динамо» прервало победную серию «Спартака»
  • 18:57
    • «Ростов» и «Сочи» огласили стартовые составы
  • 18:36
    • «Вердер» вырвал победу у дортмундской «Боруссии», проигрывая со счетом 0:2
  • 20:09
    • Писареву грозит увольнение из «Химок» в случае еще двух поражений
    Все новости спорта

    Президент «Урал» не считает смену главного тренера ошибкой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал Нижний Новгород РПЛ Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не разочаровался в назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В матче 6-го тура чемпионата России екатеринбуржцы потерпели поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1)

    «Смена главного тренера не была ошибкой, это было осознанное решение. Думаю, что Виктор Михайлович справится с командой, со сложной ситуацией.

    Мы верим в него — не верили бы, не приглашали бы. Человек с именем пришел работать, он не привык трудиться спустя рукава, он будет делать все, чтобы исправить положение!» — сказал Иванов ТАСС.

    Также Иванов заявил, что у него есть вопросы к работе судейской бригады матча.

    «Вопросов масса. Так, как некоторые наши арбитры судят, судить нельзя. Они разрешают валяться по полчаса — людям это что, интересно?

    Конечно, у нас не европейское судейство. Не сказать, что он нас "прибил", по удалению вопросов нет. В экспертно-судейскую комиссию мы обращаться не будем», — заявил он .

    «Урал» с одним очком располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится матч-реванш между Усиком и Джошуа?
  • Усик — Джошуа. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • Южное дерби снова останется за «Сочи»?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Преодолеет ли сопротивление «Сельты» «Реал»?
  • «Сельта» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.47
  • Прогноз на матч Усик — Джошуа
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зенит — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.12
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лидс — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры