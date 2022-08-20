Президент «Урал» не считает смену главного тренера ошибкой

Президентзаявил, что не разочаровался в назначениена пост главного тренера команды.

В матче 6-го тура чемпионата России екатеринбуржцы потерпели поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1)

«Смена главного тренера не была ошибкой, это было осознанное решение. Думаю, что Виктор Михайлович справится с командой, со сложной ситуацией.

Мы верим в него — не верили бы, не приглашали бы. Человек с именем пришел работать, он не привык трудиться спустя рукава, он будет делать все, чтобы исправить положение!» — сказал Иванов ТАСС.

Также Иванов заявил, что у него есть вопросы к работе судейской бригады матча.

«Вопросов масса. Так, как некоторые наши арбитры судят, судить нельзя. Они разрешают валяться по полчаса — людям это что, интересно?

Конечно, у нас не европейское судейство. Не сказать, что он нас "прибил", по удалению вопросов нет. В экспертно-судейскую комиссию мы обращаться не будем», — заявил он .

«Урал» с одним очком располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.