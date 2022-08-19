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    Кавани определился с новым клубом

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    Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в чемпионате Испании.

    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани

    В ближайшие дни Кавани станет игроком «Вильярреала», сообщает известный журналист Николо Скира.

    Контракт уругвайца с испанским клубом будет рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

    Ранее этим летом Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне 35-летний форвард забил два гола в 20-ти матчах за «красных дьяволов».

    Напомним, недавно «Вильярреал» продлил аренду полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо.

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