Кавани определился с новым клубом

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед»продолжит карьеру в чемпионате Испании.

В ближайшие дни Кавани станет игроком «Вильярреала», сообщает известный журналист Николо Скира.

Контракт уругвайца с испанским клубом будет рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее этим летом Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне 35-летний форвард забил два гола в 20-ти матчах за «красных дьяволов».

Напомним, недавно «Вильярреал» продлил аренду полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо.