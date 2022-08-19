Кавани определился с новым клубом

Эдинсон Кавани Фото: globallookpress.com
В ближайшие дни Кавани станет игроком «Вильярреала», сообщает известный журналист Николо Скира.
Контракт уругвайца с испанским клубом будет рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
Ранее этим летом Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне 35-летний форвард забил два гола в 20-ти матчах за «красных дьяволов».
Напомним, недавно «Вильярреал» продлил аренду полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо.