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    Вингер «Челси» интересен «Ньюкаслу» и «МЮ»

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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает подписание полузащитника «Челси» Кристиана Пулушича.

    Кристиан Пулишич
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    Кристиан Пулишич

    По сведениям британского издания The Athletic, «красные дьяволы» предпочли бы взять американского футболиста в аренду до конца этого сезона.

    Ключевым моментом этой сделки является желание Пулишича иметь больше игровой практики в преддверии чемпионата мира — 2022 в Катаре. По сведениям английских журналистов, «Челси» может отпустить футболиста в «Манчестер Юнайтед» для получения необходимых игровых минут.

    Также одним из претендентов на игрока называется «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» следят за ситуацией 23-летнего американца в лондонской команде и готовят официальное предложение.

    23-летний Пулишич пополнил состав английского клуба в январе 2019 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». При этом американский футболист отыграл вторую часть сезона-2018/2019 за немецкий клуб, а полноценно присоединился к «Челси» лишь летом.

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