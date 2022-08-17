Вингер «Челси» интересен «Ньюкаслу» и «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает подписание полузащитника «Челси»

По сведениям британского издания The Athletic, «красные дьяволы» предпочли бы взять американского футболиста в аренду до конца этого сезона.

Ключевым моментом этой сделки является желание Пулишича иметь больше игровой практики в преддверии чемпионата мира — 2022 в Катаре. По сведениям английских журналистов, «Челси» может отпустить футболиста в «Манчестер Юнайтед» для получения необходимых игровых минут.

Также одним из претендентов на игрока называется «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» следят за ситуацией 23-летнего американца в лондонской команде и готовят официальное предложение.

23-летний Пулишич пополнил состав английского клуба в январе 2019 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». При этом американский футболист отыграл вторую часть сезона-2018/2019 за немецкий клуб, а полноценно присоединился к «Челси» лишь летом.