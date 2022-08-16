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    Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: Думаю, вдесятером мы сыграли великолепно

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал матч, в котором его команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Думаю, вдесятером мы сыграли великолепно. Мы оказали давление на соперника. Очевидно, риск был велик, но мы должны были сравнять счёт и надеялись выйти победителями. Но я считаю, что мы не должны были играть вдесятером. Этого не должно было случиться.

    Луис Диас — фантастический футболист. Он — именно тот, кто нам нужен. Он смог сориентироваться по ситуации. Уверен, что Луис может играть ещё лучше, он невероятно талантлив. Посмотрим, каким будет его будущее», — приводит слова ван Дейка The Independent.

    В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Кристал Пэлас» проведёт встречу с «Астон Виллой».

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