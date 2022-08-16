Ван Дейк: Вдесятером мы сыграли очень хорошо

Защитник «Ливерпуля»прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) во 2 туре АПЛ.

«Думаю, вдесятером мы сыграли очень хорошо. Мы оказали достаточное давление на соперника. Очевидно, риск был велик, но мы должны были сравнять счет и надеялись выйти победителями. Но я считаю, что нашего игрока не должны были удалять.

Луис Диас — фантастический футболист. Он — именно тот, кто нам нужен. Он смог сориентироваться по ситуации. Уверен, что Луис может играть еще лучше, он невероятно талантлив. Посмотрим, каким будет его будущее», — цитирует ван Дейка The Independent.

В середине игры с поля был удален Дарвин Нуньес. Луис Диас спас «Ливерпуль» от поражения.