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    Ван Дейк: Вдесятером мы сыграли очень хорошо

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) во 2 туре АПЛ.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Думаю, вдесятером мы сыграли очень хорошо. Мы оказали достаточное давление на соперника. Очевидно, риск был велик, но мы должны были сравнять счет и надеялись выйти победителями. Но я считаю, что нашего игрока не должны были удалять.

    Луис Диас — фантастический футболист. Он — именно тот, кто нам нужен. Он смог сориентироваться по ситуации. Уверен, что Луис может играть еще лучше, он невероятно талантлив. Посмотрим, каким будет его будущее», — цитирует ван Дейка The Independent.

    В середине игры с поля был удален Дарвин Нуньес. Луис Диас спас «Ливерпуль» от поражения.

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