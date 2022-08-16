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    Дзюба близок к переходу в турецкий клуб

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    Форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Как утверждает источник, в подписании российского футболиста заинтересована «Адана Демирспор». Отмечается, что турецкий клуб уже сделал 33-летнему нападающему официальное предложение.

    «Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — приводит слова спортивный директор команды Гекхана Гектюрка Sport24.

    Примечательно, что в конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы — 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год. С лета прошлого года за этот турецкий клуб выступает и известный итальянский форвард Марио Балотелли.

    Напомним, Дзюба находится без команды с мая, когда покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта.

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