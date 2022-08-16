Дзюба близок к переходу в турецкий клуб

Форвардможет продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу.

Как утверждает источник, в подписании российского футболиста заинтересована «Адана Демирспор». Отмечается, что турецкий клуб уже сделал 33-летнему нападающему официальное предложение.

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — приводит слова спортивный директор команды Гекхана Гектюрка Sport24.

Примечательно, что в конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы — 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год. С лета прошлого года за этот турецкий клуб выступает и известный итальянский форвард Марио Балотелли.

Напомним, Дзюба находится без команды с мая, когда покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта.