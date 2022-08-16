«Бетис» — «Эльче»: счет 3:0, обзор голов

разгромилна своем поле со счетом 3:0 в матче 1 тура чемпионата Испании.

Проблемы гостей начались после удаления Джона Дональда на 16 минуте. После этого дубль у хозяев оформил Хуанми и еще гол на свой счет записал Борха Иглесиас.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Эльче 3:0 Голы: 1:0 Борха Иглесиас (28'), 2:0 Хуанми (39'), 3:0 Хуанми (60') Бетис: Руи Силва, Айтор Руйбаль (Фран Дельгадо, 79'), Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Родригес Гидо (Поль Акуоку, 87'), Вилльям Карвалью, Родриго Эрнандес (Хуан Миранда, 87'), Набиль Фекир (Роберто Гонсалес, 64'), Хуанми, Борха Иглесиас (Лоренсо Морон, 79') Эльче: Рохер (Эсекьель Понсе, 65'), Фидель Чавес (Тете Моренте, 46'), Херард Гумбау (Alejandro Alfaro, 76'), Омар Маскарель, Пере Милья (Хосан, 65'), Хоан Мохика, Энсо Роко (Диего Гонсалес, 46'), Педро Бигас, Джон Нванкво, Элибельтон Паласиос, Edgar Badía Предупреждения: Набиль Фекир (4'), Пере Милья (16'), Айтор Руйбаль (22'), Херард Гумбау (30'), Фидель Чавес (45 + 4'), Рохер (64'), Хуанми (78'), Хосан (81'), Хоан Мохика (89') Удаление: Джон Нванкво (16')

20 августа «Бетис» встретится с «Мальоркой», а «Эльче» двумя днями позже сыграет с «Альмерией».