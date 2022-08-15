ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло Дибала и Жозе МоуриньюНовый король Рима. Моуринью и Дибала поведут «Рому» за долгожданным Скудетто
  • 13:16
    • Гончаренко — новый главный тренер «Урала»
  • 16:29
    • «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании Эльмира Набиуллина
  • 16:08
    • «Барселона» за € 30 млн готова отпустить Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси»
  • 15:54
    • Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в израильский «Хапоэль»
  • 15:42
    • Гончаренко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Урала»
    Все новости спорта

    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в израильский «Хапоэль»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Краснодар Трансферы Хапоэль Тель-Авив
    Алан Агузаров, представитель полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал что ведёт переговоры по переходу футболиста в израильский «Хапоэль».

    Магомед-Шапи Сулейманов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Общение с "Хапоэлем" идёт. Всё в активной фазе обсуждения аренды с правом выкупа. Вполне вероятно, что в течение ближайших дней ситуация примет окончательный вариант», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

    Сулейманов провел предыдущий сезон в турецком «Гиресунспоре» на правах аренды. Он вышел на поле в 31-м матче национального первенства, трижды поразил ворота соперника и отдал результативную передачу.

    Летом 22-летний хавбек вернулся в расположение «Краснодара». В новом сезоне футболист вышел на поле в четырех матчах Российской Премьер-лиги, но не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сметет лондонцев
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Справится ли c «Хетафе» «Атлетико»?
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Преподнесет ли «Сассуоло» сюрприз против «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Рубин — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Ди Си Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры