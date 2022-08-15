Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в израильский «Хапоэль»

, представитель полузащитника «Краснодара», рассказал что ведёт переговоры по переходу футболиста в израильский «Хапоэль».

«Общение с "Хапоэлем" идёт. Всё в активной фазе обсуждения аренды с правом выкупа. Вполне вероятно, что в течение ближайших дней ситуация примет окончательный вариант», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Сулейманов провел предыдущий сезон в турецком «Гиресунспоре» на правах аренды. Он вышел на поле в 31-м матче национального первенства, трижды поразил ворота соперника и отдал результативную передачу.

Летом 22-летний хавбек вернулся в расположение «Краснодара». В новом сезоне футболист вышел на поле в четырех матчах Российской Премьер-лиги, но не отметился результативными действиями.