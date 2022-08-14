Миранчук: О таком дебюте можно мечтать

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
«Эмоции — самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я, считай, только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки. О том, что буду играть, узнал вчера. Выйти и сразу забить — я очень этому рад!
Хочу всем, кто переживает и искренне поддерживает меня, выразить большую благодарность. Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас», — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну для «Коммент.Шоу».
В следующем матче туринский клуб примет «Лацио», игра запланирована на 20 августа.