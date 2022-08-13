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    «Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на центральный матч 5 тура РПЛ

    «Зенит» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч 5 тура чемпионата России, который начнется в 17:00 по мск.

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    «Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

    Запасные: Королев, Иван, Караваев, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Михайлов, Мантуан, Кассьерра.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Обляков, Лукин, Ермаков, Карраскаль, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.

    «Зенит» — фаворит с большим отрывом. Свои мысли по поводу встречи выразил Василий Уткин. Также LiveSport.Ru рекомендует свой прогноз на этот матч.

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