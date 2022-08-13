«Зенит» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
Запасные: Королев, Иван, Караваев, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Михайлов, Мантуан, Кассьерра.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Обляков, Лукин, Ермаков, Карраскаль, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.
«Зенит» — фаворит с большим отрывом. Свои мысли по поводу встречи выразил Василий Уткин. Также LiveSport.Ru рекомендует свой прогноз на этот матч.