Петербуржцы не проигрывают командам из Москвы в последних 15 матчах Премьер-Лиги. Армейцы начали новый сезон лучше и на 2 очка опережают соперника в турнирной таблице.
Известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин дал свой прогноз на матч.
Коэффициенты матча Зенит — ЦСКА
В какой форме «Зенит»
Сине-бело-голубые идут без поражений, однако в четырех матчах уже потеряны 4 очка. Локальные неудачи пришлись на гостевые туры: ничьи с «Химками» (1:1) и «Ахматом» (0:0).
Дома подопечные Сергея Семака максимально убедительны: 3:0 с «Крыльями Советов» и 5:0 с «Локомотивом». Кроме того, был еще и матч за Суперкубок России, в котором петербуржцы на «Газпром Арене» разгромили «Спартак» (4:0). Однако к пятому туру у «Зенита» возникло несколько кадровых проблем.
В Грозном неделю назад был удален основной вратарь Даниил Одоевский, а атакующий полузащитник Клаудиньо был досрочно заменен из-за травмы. Оба не смогут сыграть против ЦСКА.
Как и полузащитник Далер Кузяев, не играющий из-за повреждения с третьего тура.
В какой форме ЦСКА
Армейцы — лидеры РПЛ. Как и у московского «Спартака», у них 10 очков. Болельщикам очевидно — приглашение Владимира Федотова пошло ЦСКА на пользу.
Если 55-летний специалист сумел довести до серебряных медалей более скромный по возможностям «Сочи», то каких успехов он сможет достичь с армейскими звездами? Полузащитники Хесус Медина и Хорхе Карраскаль уже входят в топ-10 игроков чемпионата по системе «гол+пас» (5 и 4 очка соответственно).
Зенит — ЦСКА: дерзкая ставка за 6.10
Парагваец и колумбиец разрывают оборону соперников. «Зенит» в четырех стартовых турах пропустил всего один гол — настоящий вызов для атаки ЦСКА, забивающей не меньше двух мячей за игру.
Под вопросом участие в предстоящем матче полузащитника Ивана Облякова, получившего травму в предыдущем туре с «Факелом».
«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч
«Зенит» под руководством Сергея Семака провел 4 матча в Петербурге против ЦСКА в РПЛ. Сине-бело-голубые одержали три победы (3:1, 2:1, 1:0) и один раз разошлись с соперником миром (1:1).
Прогноз Василия Уткина на матч «Зенит» — ЦСКА 13 августа
Болельщиков ждет матч с целой россыпью футболистов, претендующих на место в топ-10 по системе «гол+пас» по итогам сезона в РПЛ.
Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов, Вендел, Андрей Мостовой, Малком и многие другие находятся в отличной форме. «Зениту», безусловно, придется искать замену травмировавшемуся Клаудиньо.
Но на то петербуржцы и являются главными фаворитами на титул, чтобы иметь приличную глубину состава. Команды из Москвы для «Зенита» — традиционно серьезный раздражитель, поэтому на безголевой матч против «Ахмата» в предыдущем туре смотреть не стоит.
ЦСКА Федотова тоже заметно возмужал. Исход может быть любым, а вот повторение событий марта прошлого года с пятью забитыми мячами в очном противостоянии весьма вероятно.
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