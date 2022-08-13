13 августа «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча на «Газпром Арене» начнется в 17:00 мск. «Зенит» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Петербуржцы не проигрывают командам из Москвы в последних 15 матчах Премьер-Лиги. Армейцы начали новый сезон лучше и на 2 очка опережают соперника в турнирной таблице.

Известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин дал свой прогноз на матч.

Коэффициенты матча Зенит — ЦСКА 1 1.57 X 4.50 2 5.20 Ставка

В какой форме «Зенит»

Сине-бело-голубые идут без поражений, однако в четырех матчах уже потеряны 4 очка. Локальные неудачи пришлись на гостевые туры: ничьи с «Химками» (1:1) и «Ахматом» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

Дома подопечные Сергея Семака максимально убедительны: 3:0 с «Крыльями Советов» и 5:0 с «Локомотивом». Кроме того, был еще и матч за Суперкубок России, в котором петербуржцы на «Газпром Арене» разгромили «Спартак» (4:0). Однако к пятому туру у «Зенита» возникло несколько кадровых проблем.

В Грозном неделю назад был удален основной вратарь Даниил Одоевский, а атакующий полузащитник Клаудиньо был досрочно заменен из-за травмы. Оба не смогут сыграть против ЦСКА.

Как и полузащитник Далер Кузяев, не играющий из-за повреждения с третьего тура.

В какой форме ЦСКА

Армейцы — лидеры РПЛ. Как и у московского «Спартака», у них 10 очков. Болельщикам очевидно — приглашение Владимира Федотова пошло ЦСКА на пользу.

Если 55-летний специалист сумел довести до серебряных медалей более скромный по возможностям «Сочи», то каких успехов он сможет достичь с армейскими звездами? Полузащитники Хесус Медина и Хорхе Карраскаль уже входят в топ-10 игроков чемпионата по системе «гол+пас» (5 и 4 очка соответственно).

Зенит — ЦСКА: дерзкая ставка за 6.10

Парагваец и колумбиец разрывают оборону соперников. «Зенит» в четырех стартовых турах пропустил всего один гол — настоящий вызов для атаки ЦСКА, забивающей не меньше двух мячей за игру.

Под вопросом участие в предстоящем матче полузащитника Ивана Облякова, получившего травму в предыдущем туре с «Факелом».

«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

«Зенит» под руководством Сергея Семака провел 4 матча в Петербурге против ЦСКА в РПЛ. Сине-бело-голубые одержали три победы (3:1, 2:1, 1:0) и один раз разошлись с соперником миром (1:1).

Прогноз Василия Уткина на матч «Зенит» — ЦСКА 13 августа

Болельщиков ждет матч с целой россыпью футболистов, претендующих на место в топ-10 по системе «гол+пас» по итогам сезона в РПЛ.

Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов, Вендел, Андрей Мостовой, Малком и многие другие находятся в отличной форме. «Зениту», безусловно, придется искать замену травмировавшемуся Клаудиньо.

Но на то петербуржцы и являются главными фаворитами на титул, чтобы иметь приличную глубину состава. Команды из Москвы для «Зенита» — традиционно серьезный раздражитель, поэтому на безголевой матч против «Ахмата» в предыдущем туре смотреть не стоит.

ЦСКА Федотова тоже заметно возмужал. Исход может быть любым, а вот повторение событий марта прошлого года с пятью забитыми мячами в очном противостоянии весьма вероятно.

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