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    Исход может быть любым

    «Зенит» — ЦСКА. Прогноз Василия Уткина на матч РПЛ 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — ЦСКА
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    Василий Уткин
    13 августа «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча на «Газпром Арене» начнется в 17:00 мск. «Зенит» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Августа 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Петербуржцы не проигрывают командам из Москвы в последних 15 матчах Премьер-Лиги. Армейцы начали новый сезон лучше и на 2 очка опережают соперника в турнирной таблице.

    Известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин дал свой прогноз на матч.

    Коэффициенты матча Зенит — ЦСКА

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
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    В какой форме «Зенит»

    Сине-бело-голубые идут без поражений, однако в четырех матчах уже потеряны 4 очка. Локальные неудачи пришлись на гостевые туры: ничьи с «Химками» (1:1) и «Ахматом» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Дома подопечные Сергея Семака максимально убедительны: 3:0 с «Крыльями Советов» и 5:0 с «Локомотивом». Кроме того, был еще и матч за Суперкубок России, в котором петербуржцы на «Газпром Арене» разгромили «Спартак» (4:0). Однако к пятому туру у «Зенита» возникло несколько кадровых проблем.

    В Грозном неделю назад был удален основной вратарь Даниил Одоевский, а атакующий полузащитник Клаудиньо был досрочно заменен из-за травмы. Оба не смогут сыграть против ЦСКА.

    Как и полузащитник Далер Кузяев, не играющий из-за повреждения с третьего тура.

    В какой форме ЦСКА

    Армейцы — лидеры РПЛ. Как и у московского «Спартака», у них 10 очков. Болельщикам очевидно — приглашение Владимира Федотова пошло ЦСКА на пользу.

    Если 55-летний специалист сумел довести до серебряных медалей более скромный по возможностям «Сочи», то каких успехов он сможет достичь с армейскими звездами? Полузащитники Хесус Медина и Хорхе Карраскаль уже входят в топ-10 игроков чемпионата по системе «гол+пас» (5 и 4 очка соответственно).

    Зенит — ЦСКА: дерзкая ставка за 6.10

    Парагваец и колумбиец разрывают оборону соперников. «Зенит» в четырех стартовых турах пропустил всего один гол — настоящий вызов для атаки ЦСКА, забивающей не меньше двух мячей за игру.

    Под вопросом участие в предстоящем матче полузащитника Ивана Облякова, получившего травму в предыдущем туре с «Факелом».

    «Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

    «Зенит» под руководством Сергея Семака провел 4 матча в Петербурге против ЦСКА в РПЛ. Сине-бело-голубые одержали три победы (3:1, 2:1, 1:0) и один раз разошлись с соперником миром (1:1).

    Прогноз Василия Уткина на матч «Зенит» — ЦСКА 13 августа

    Болельщиков ждет матч с целой россыпью футболистов, претендующих на место в топ-10 по системе «гол+пас» по итогам сезона в РПЛ.

    Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов, Вендел, Андрей Мостовой, Малком и многие другие находятся в отличной форме. «Зениту», безусловно, придется искать замену травмировавшемуся Клаудиньо.

    Но на то петербуржцы и являются главными фаворитами на титул, чтобы иметь приличную глубину состава. Команды из Москвы для «Зенита» — традиционно серьезный раздражитель, поэтому на безголевой матч против «Ахмата» в предыдущем туре смотреть не стоит.

    ЦСКА Федотова тоже заметно возмужал. Исход может быть любым, а вот повторение событий марта прошлого года с пятью забитыми мячами в очном противостоянии весьма вероятно.

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    «Зенит» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Исход может быть любым
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