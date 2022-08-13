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    ЦСКА выиграет на поле «Зенита»?

    «Зенит» — ЦСКА. Ставка (к. 2.13) и прогноз на чемпионат России 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — ЦСКА
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    В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл ЦСКА
    «Зенит» сыграет на своем поле против московского ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:00 мск. «Зенит» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Августа 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Зенит»

    «Зенит» занимает шестое место в таблице РПЛ после четырех сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

    Провалом это, конечно, нельзя назвать, но в Санкт-Петербурге наверняка остались разочарованы стартом команды в новом чемпионате.

    Коэффициенты матча Зенит — ЦСКА

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
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    Команда Сергея Семака очень слабо провела два гостевых матчах — с «Химками» и «Ахматом». Оба завершились вничью.

    Календарь и таблица РПЛ

    В Грозном «Зениту» в каком-то смысле даже повезло. Весь второй тайм действующий чемпион играл вдесятером после удаления голкипера Даниила Одоевского.

    При этом на своем поле у «Зенита» пока не было проблем. На своем поле питерский клуб разгромил «Крылья Советов» (3:0) и «Сочи» (5:0).

    В ближайших матчах «Зениту» не поможет Клаудиньо. Бразилец получил травму в недавнем матче против «Ахмата».

    ЦСКА

    ЦСКА тем временем возглавляет таблицу РПЛ, набрав в четырех матчах 10 очков. «Армейцы» опережают «Спартак» по дополнительным показателям.

    Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что в ЦСКА сделали максимально правильный выбор, назначив Владимира Федотова на пост главного тренера.

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    • ЦСКА мощно начал сезон, хотя надо так же признать, что у «армейцев» на старте был не самый сложный календарь.

    ЦСКА обыграл на своем поле «Урал», «Сочи» и «Факел», забив в общей сложности девять мячей.

    А вот гостевая встреча с «Нижним Новгородом» завершилась вничью — 2:2. Команда Федотова вела 2:0, но позволила сопернику отыгаться, пропустив второй мяч на последних минутах.

    Прогноз и ставка

    На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу ЦСКА — 6.20.

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    Возможно, у «Зенита» действительно есть проблемы с мотивацией. И это вполне нормально после четырех лет тотального доминирования.

    Но важно вот что: домашних матчей и встреч с конкурентами это не касается. На своем стадионе «Зенит», как правило, играет очень мощно.

    И предстоящая игра вряд ли станет исключением. Даже несмотря на то, что хозяевам не поможет Клаудиньо, абсоютно лучший игрок РПЛ.

    ЦСКА забьет, но проиграет. «Зенит» на данном этапе лучше «армейцев».

    Ставка — победа «Зенита» + тотал матча больше 2,5 за 2.13.

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    «Зенит» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. ЦСКА выиграет на поле «Зенита»?
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