Тен Хаг: Когда команда не показывает хорошую игру и не побеждает, это нормально

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»в преддверии матча с «Брентфордом» высказался о настроении в коллективе.

«Когда команда не показывает хорошую игру и не побеждает, это нормально. Я бы беспокоился, если бы не было паники. Потому что мы обязаны побеждать — это требование.

И все же, я бы сказал, что паника — не совсем правильное слово. Что-то похожее на давайте, мы должны действовать», — цитирует тренера официальный сайт «МЮ».

Напомним, в первом туре АПЛ-2022/23 «МЮ» проиграл «Брайтону» (1:2). 13 августа манкунианцы встретятся с «Брентфордом». С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.