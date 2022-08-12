Новичок «Динамо» Карцев: Я на сто процентов хочу играть в России

Полузащитникпрокомментировал свой переход в московскую команду и на правах аренды из(Нетанья).

«Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что "Динамо" заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому.

Прошлый сезон выступал в "Маккаби" из Нетаньи, а до этого в "Маккаби" из Тель-Авива. Я играю на позиции "шестёрки" и "восьмёрки", но чаще всё-таки опорного полузащитника.

Мои папа и мама — белорусы из Минска. Они приехали в Израиль в 1996 году, и я родился уже там. Также у меня есть взрослая сестра, которая также живёт в Израиле. Поэтому дома научился говорить по-русски.

Я пока ещё не был в Москве, всё время был на базе с командой. Каждый день тренировался и ждал новостей. Думал, что это произойдёт быстрее.

Я очень рад и надеюсь, что со "Спартаком" уже смогу сыграть. Хотелось бы уже полноценно влиться в команду! Думаю, что всё будет хорошо.

Сначала нужно познакомиться со всеми игроками, командой, клубом. После этого я уже смогу поставить цель и постараться её добиться вместе с командой», — приводит слова Карцева пресс-служба «Динамо».