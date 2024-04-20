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    • «Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Стало известно расписание заключительных туров РПЛ текущего сезона

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    Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей 27, 28, 29 и 30 туров РПЛ.

    РПЛ
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    РПЛ

    27-й тур

    4 мая (суббота)

    17:00 «Оренбург» — «Крылья Советов»

    19:30 «Краснодар» — «Ахмат»

    5 мая (воскресенье)

    16:30 «Динамо» — «Сочи»

    19:00 «Пари НН» — «Спартак»

    6 мая (понедельник)

    15:45 «Урал» — «Балтика»

    18:00 «Факел» — «Зенит»

    20:30 «Локомотив» — «Ростов»

    20:30 ЦСКА — «Рубин»

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    • 28-й тур

    10 мая (пятница)

    16:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»

    11 мая (суббота)

    14:00 «Рубин» — «Ростов»

    16:30 «Спартак» — «Краснодар»

    19:00 «Зенит» — ЦСКА

    21:30 «Балтика» — «Динамо»

    12 мая (воскресенье)

    14:00 «Оренбург» — «Локомотив»

    16:30 «Факел» — «Урал»

    19:00 «Сочи» — «Пари НН»

    29-й тур

    18 мая (суббота)

    14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»

    16:30 «Локомотив» — «Факел»

    19:00 «Сочи» — «Краснодар»

    19 мая (воскресенье)

    12:00 «Урал» — «Оренбург»

    14:15 «Спартак» — «Рубин»

    16:30 «Ростов» — «Балтика»

    19:00 «Ахмат» — «Зенит»

    20 мая (понедельник)

    20:00 «Пари НН» — ЦСКА

    30-й тур

    25 мая (суббота)

    16:30 «Зенит» — «Ростов»

    16:30 «Краснодар» — «Динамо»

    16:30 «Крылья Советов» — «Пари НН»

    16:30 ЦСКА — «Урал»

    16:30 «Рубин» — «Сочи»

    16:30 «Балтика» — «Локомотив»

    16:30 «Факел» — «Ахмат»

    16:30 «Оренбург» — «Спартак»

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