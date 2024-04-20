Стало известно расписание заключительных туров РПЛ текущего сезона

27-й тур
4 мая (суббота)
17:00 «Оренбург» — «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» — «Ахмат»
5 мая (воскресенье)
16:30 «Динамо» — «Сочи»
19:00 «Пари НН» — «Спартак»
6 мая (понедельник)
15:45 «Урал» — «Балтика»
18:00 «Факел» — «Зенит»
20:30 «Локомотив» — «Ростов»
20:30 ЦСКА — «Рубин»
28-й тур
10 мая (пятница)
16:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»
11 мая (суббота)
14:00 «Рубин» — «Ростов»
16:30 «Спартак» — «Краснодар»
19:00 «Зенит» — ЦСКА
21:30 «Балтика» — «Динамо»
12 мая (воскресенье)
14:00 «Оренбург» — «Локомотив»
16:30 «Факел» — «Урал»
19:00 «Сочи» — «Пари НН»
29-й тур
18 мая (суббота)
14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»
16:30 «Локомотив» — «Факел»
19:00 «Сочи» — «Краснодар»
19 мая (воскресенье)
12:00 «Урал» — «Оренбург»
14:15 «Спартак» — «Рубин»
16:30 «Ростов» — «Балтика»
19:00 «Ахмат» — «Зенит»
20 мая (понедельник)
20:00 «Пари НН» — ЦСКА
30-й тур
25 мая (суббота)
16:30 «Зенит» — «Ростов»
16:30 «Краснодар» — «Динамо»
16:30 «Крылья Советов» — «Пари НН»
16:30 ЦСКА — «Урал»
16:30 «Рубин» — «Сочи»
16:30 «Балтика» — «Локомотив»
16:30 «Факел» — «Ахмат»
16:30 «Оренбург» — «Спартак»