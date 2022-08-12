France Football назвал претендентов на «Золотой мяч», Месси не номинирован

Журналогласил список из 30 футболистов, которые претендуют на— награду лучшему футболисту мира.

Первая пятерка претендентов: Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», сборная Франции), Рафаэл Леау («Милан», сборная Португалии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

Во вторую пятёрку вошли Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии), Луис Диас («Ливерпуль», сборная Колумбии), Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии) и Роберт Левандовский («Бавария»/«Барселона», сборная Польши).

Третья пятерка: Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Каземиро («Реал», Бразилия), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея), Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия), Карим Бензема («Реал», Франция)

Четвертая пятерка: Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Садьо Мане («Бавария» / «Ливерпуль», Сенегал), Дарвин Нуньес («Ливерпуль», Уругвай), Майк Меньян («Милан», Франция).

Пятая пятерка: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд / «Аякс», Кот-д′Ивуар), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси», Германия)

Шестая пятерка: Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Душан Влахович («Ювентус», Сербия).

Действующим обладателем «Золотого мяча» является форвард «ПариСен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он не номинирован впервые с 2005 года.