Голы Алабы и Бензема принесли «Реалу» Суперкубок УЕФА

Мадридскийодержал победу над франкфуртским(2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. После подачи от угла поля Бензема из борьбы головой сделал скидку в лицевую «Айнтрахта», Каземиро продолжил во вратарскую, откуда Давид Алаба направил мяч в сетку ворот.

На 65-й минуте Винисиус с левого фланга сделал аккуратный пас к линии штрафной франкфуртцев, откуда Карим Бензема несильно пробил в касание по центру ворот, но Трапп не среагировал.

Футбол. Суперкубок Европы Реал Мадрид — Айнтрахт Ф 2:0 Голы: 1:0 Давид Алаба (37'), 2:0 Карим Бензема (65') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Антонио Рюдигер, 85'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич (Родриго, 67'), Каземиро, Тони Кроос (Орельен Чуаэми, 85'), Федерико Вальверде (Эдуардо Камавинжа, 76'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Даниель Себальос, 85') Айнтрахт Ф: Rafael Borre, Даити Камада, Йеспер Линдстрём (Рандаль Коло Муани, 58'), Кристофер Ленц, Джибриль Соу, Себастьян Роде (Марио Гётце, 58'), Ансгар Кнауфф, Evan N Dicka, Тута, Алмами Туре (Лукас Аларио, 70'), Кевин Трапп Предупреждение: Лукас Аларио (90 + 2')

«Реал» выиграл 5-й Суперкубок УЕФА и догнал по этому показателю «Милан» и «Барселону».