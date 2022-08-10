Источник: «Урал» предлагал контракт Дзагоеву

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев мог продолжить карьеру в «Урале», сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, клуб из Екатеринбурга предлагал полузащитнику «многомиллионный» контракт, но стороны не сошлись в финансовом вопросе.

Впрочем, президент «Урала» Григорий Иванов опроверг слухи о переговорах с Дзагоевым.

«Дзагоев мог перейти в "Урал"? Никаких переговоров мы ни с кем не вели», — сказал Иванов sport24.

Ранее Иванов также опровергал информацию об увольнении главного тренера команды Игоря Шалимова, после чего специалист был уволен.

32-летний Дзагоев находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с ЦСКА в мае.