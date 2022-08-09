В «Урале» отреагировали на слухи о возможном назначении Юрана главным тренером

Президент «Урала»прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером команды может стать

В начале недели «Урал» расстался с Игорем Шалимовым, под руководством которого клуб из Екатеринбурга не набрала ни одного очка в первых четырех турах РПЛ.

Между тем, Юран был уволен из «Химок», несмотря на удачный старт команды в новом сезоне.

«Я знаю это, ну вот покинул он (Юран) "Химки", ну и покинул. Когда мы решим по тренеру, все и объявим», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из «Химок» из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.