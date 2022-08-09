Семин об увольнении Юрана из «Химок»: Мне эти решения понять сложно

Известный российский специалистпризнался, что его удивило увольнениес поста главного тренера

«Конечно, для меня это неожиданное решение. Потому что Юран хорошо делал свою работу. Он оставил "Химки" в высшем дивизионе, хорошо начал сезон в этом году.

Мне эти решения понять сложно. Я не хочу говорить ни про какие конфликты — я их не знаю. Решение для меня очень странное. Они уволили очень успешного тренера», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».