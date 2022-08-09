В «Химках» назвали имя возможного преемника Юрана

Член наблюдательного совета «Химок»подтвердил, что в ближайшее время команду может возглавить

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Николай Писарев Фото: rfs.ru

На этом посту Писарев заменит Сергея Юрана.

«Я не исключаю такой возможности, что Николай Писарев сегодня‑завтра может возглавить футбольный клуб», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».