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    В «Химках» назвали имя возможного преемника Юрана

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что в ближайшее время команду может возглавить Николай Писарев.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    На этом посту Писарев заменит Сергея Юрана.

    «Я не исключаю такой возможности, что Николай Писарев сегодня‑завтра может возглавить футбольный клуб», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

    После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».

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