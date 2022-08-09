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    Норвич Сити — Бирмингем Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.08.2022 в 21:45 начнется матч в кубке Лиги Англии Норвич Сити — Бирмингем Сити

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Норвич
    Норвич Сити и Бирмингем Сити начнут матч в 21:45 в кубке Лиги Англии, 09.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Норвич Сити» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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