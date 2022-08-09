«Норвич» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Норвич» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» в нынешнем сезоне постарается вернуться в элиту. Состав и ресурсы это позволяют, остается только реализовать.

В Чемпионшипе команда стартовала ужасно. «Норвич» в двух турах разжился лишь одним баллом.

Коэффициенты матча Норвич Сити — Бирмингем Сити 1 1.62 X 3.90 2 4.80 Ставка

В своем последнем матче команда не смогла выиграть. «Норвич» дома расписал мировую с «Уиганом» (1:1).

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Матчи с «Бирмингемом» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних поединков выиграно четыре при одном паритете.

«Бирмингем»

«Бирмингем» выступает во второй по силе английской лиге. Причем команда претендует на повышение в классе.

«Бирмингем» стартовал в новом сезоне продуктивно. В двух матчах команда набрала 4 очка, находясь на 3 месте в таблице Чемпионшипа.

Вообще, «Бирмингем» неплохо обороняется. В двух турах команда пропустила лишь один мяч.

Вот только свою последнюю победу над «Норвичем» «браммиз» отпраздновали еще шесть лет назад.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.71, на ничью за 3.82, а на «Бирмингем» — за 4.66.

«Норвич» наверняка будет активно действовать в атаке .

«Бирмингем» забивает не так часто.

Фактор своего поля и мотивация исправиться за последние неудачи станут союзниками «Норвича». Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.