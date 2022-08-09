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    «Норвич» быстро разделается с «браммиз»

    «Норвич» — «Бирмингем». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Кубок английской лиги, 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Бирмингем»
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    «Норвич» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Норвич» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 09 Августа 2022 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 21:45 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Норвич»

    «Норвич» в нынешнем сезоне постарается вернуться в элиту. Состав и ресурсы это позволяют, остается только реализовать.

    В Чемпионшипе команда стартовала ужасно. «Норвич» в двух турах разжился лишь одним баллом.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Бирмингем Сити

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче команда не смогла выиграть. «Норвич» дома расписал мировую с «Уиганом» (1:1).

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    Матчи с «Бирмингемом» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних поединков выиграно четыре при одном паритете.

    «Бирмингем»

    «Бирмингем» выступает во второй по силе английской лиге. Причем команда претендует на повышение в классе.

    «Бирмингем» стартовал в новом сезоне продуктивно. В двух матчах команда набрала 4 очка, находясь на 3 месте в таблице Чемпионшипа.

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    • Вообще, «Бирмингем» неплохо обороняется. В двух турах команда пропустила лишь один мяч.

    Вот только свою последнюю победу над «Норвичем» «браммиз» отпраздновали еще шесть лет назад.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.71, на ничью за 3.82, а на «Бирмингем» — за 4.66.

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    «Норвич» наверняка будет активно действовать в атаке.

    «Бирмингем» забивает не так часто.

    Фактор своего поля и мотивация исправиться за последние неудачи станут союзниками «Норвича». Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.

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    «Норвич» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. «Норвич» быстро разделается с «браммиз»
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