«Норвич»
«Норвич» в нынешнем сезоне постарается вернуться в элиту. Состав и ресурсы это позволяют, остается только реализовать.
В Чемпионшипе команда стартовала ужасно. «Норвич» в двух турах разжился лишь одним баллом.
Коэффициенты матча Норвич Сити — Бирмингем Сити
В своем последнем матче команда не смогла выиграть. «Норвич» дома расписал мировую с «Уиганом» (1:1).
Матчи с «Бирмингемом» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних поединков выиграно четыре при одном паритете.
«Бирмингем»
«Бирмингем» выступает во второй по силе английской лиге. Причем команда претендует на повышение в классе.
«Бирмингем» стартовал в новом сезоне продуктивно. В двух матчах команда набрала 4 очка, находясь на 3 месте в таблице Чемпионшипа.
Вообще, «Бирмингем» неплохо обороняется. В двух турах команда пропустила лишь один мяч.
Вот только свою последнюю победу над «Норвичем» «браммиз» отпраздновали еще шесть лет назад.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.71, на ничью за 3.82, а на «Бирмингем» — за 4.66.
«Норвич»
«Бирмингем» забивает не так часто.
Фактор своего поля и мотивация исправиться за последние неудачи станут союзниками «Норвича». Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.