ПСВ — «Монако»: счет 3:2 ДВ, обзор голов

«Монако» вылетел в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, уступив ПСВ 2:3 в овертайме.

ПСВ повел в счете благодаря голу Джоуи Вермана. «Монако» ответило голами Гильермо Марипана и Виссама Бен Йеддера. Гол Эрика Гутьерреса перевел игру в овертайм. В дополнительное время победный мяч забил Люк де Йонг.

Головин провел на поле 53 минуты, начав матч в стартовом составе.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация ПСВ — Монако 3:2 Голы: 1:0 Джой Веерман (21'), 1:1 Гильермо Марипан (58'), 1:2 Виссам Бен-Йеддер (70'), 2:2 Эрик Гутьеррес (89'), 3:2 Люк де Йонг (109') ПСВ: Вальтер Бенитес, Филипп Мвене (Жоан Бакайоко, 77'), Джордан Тезе, Армандо Обиспо (Marco Van Ginkel, 88'), Филипп Макс (Fredrik Oppegard, 77'), Ибраим Сангаре, Гус Тиль (Эрик Гутьеррес, 65'), Джой Веерман (Джеррэд Брэнтуэйт, 107'), Исмаэль Сайбари (Андре Рамальо Силва, 65'), Люк де Йонг, Коди Матес Гакпо Монако: Кевин Фолланд (Брил Эмболо, 46'), Виссам Бен-Йеддер (Софьян Диоп, 82'), Александр Головин (Крепин Дьятта, 53'), Элиот Матазо (Жеан Лукас, 106'), Юссуф Фофана, Такуми Минамино (Желсон Мартинш, 68'), Исмаил Якобс (Каю Энрике, 53'), Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Vanderson, Александр Нюбель Предупреждения: Гус Тиль (7'), Ибраим Сангаре (23'), Александр Головин (36'), Vanderson (78'), Армандо Обиспо (85'), Элиот Матазо (89'), Гильермо Марипан (120'), Андре Рамальо Силва (120 + 1')

В плей-офф ПСВ сыграет с «Рейнджерс», который в прошлом сезоне стал финалистом Лиги Европы.