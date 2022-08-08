«ПСЖ» вскоре объявит о переходе Фабиана Руиса из «Наполи». Навас может отправиться в Неаполь

в ближайшее время подпишет полузащитника «Наполи» и сборной Испании, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Парижский клуб уже согласовал условия контракта с испанским футболистом. Ожидается, что у «ПСЖ» не будет проблем в переговорах с «Наполи».

Серьезный интерес к Руису также проявляет мадридский «Реал», но в «Королевском клубе» хотели бы подписать игрока следующим летом, когда он станет свободным агентом.

В прошлом сезоне Руис провел в чемпионате Италии 32 матча, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Романо также добавил, что голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может перейти в «Наполи». Клубы уже ведут переговоры.