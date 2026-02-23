«Лион» приехал в Эльзас за историей. Четырнадцатая победа подряд во всех турнирах, можно было бы сравняться с легендарной серией «ОЛ» образца 2006 года. Вместо этого команда Паулу Фонсеки попала под настоящий шторм на «Ля Мено» и впервые проиграла с 7 декабря. Почти весь вечер «Лиону» оставалось лишь терпеть и надеяться на своего вратаря.

Результат матча Страсбург Страсбург 3:1 Лион Лион 1:0 Марсьяль Годо 37' 2:0 Диегу Морейра 52' 2:1 Корентин Толиссо 59' 3:1 Хоакин Паникелли 83' пен. Страсбург: Гела Дуэ, Эндрю Омобамиделе ( Аарон Ансельмино 90' ), Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел, Валентин Барко, Самир эль Мурабет, Диегу Морейра ( Жессим Яссин 90' ), Хулио Энсисо ( Абдул Уаттара 85' ), Марсьяль Годо, Хоакин Паникелли, Mike Penders Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Рубен Клюйверт ( Николас Тальяфико 86' ), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Павел Шульц ( Ноа Нарти 28' ), Корентин Толиссо ( Remi Himbert 83' ), Тайлер Мортон, Таннер Тессманн ( Роман Яремчук 58' ), Эндрик Жёлтые карточки: Эндрю Омобамиделе 57' — Рубен Клюйверт 57', Эндрик 60'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 4 Удары мимо 1 50 Владение мячом 50 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 2 11 Фолы 12

С первых минут было понятно, что «Лиону» сегодня будет очень непросто. Уже на 6-й минуте Хоакин Паничелли заставил Доминика Грайфа вступать в игру, Энсисо неплохо вывел партнёра на удар. Это был важный намёк на то, что «Страсбур» не собирался ждать, пока фаворит почувствует уверенность. Дальше хозяева продолжили давить и с мячом, и без него. У них было больше идей и, главное, больше решимости. Символ стартового натиска — эпизод на 24-й минуте. Гела Дуэ в подкате выгрызает мяч и тут же превращает отбор в подачу на голову Паничелли. Грейф снова спасает одной рукой — к этому времени вратарь «Лиона» уже явно понимал, что скучать не придётся.

Паничелли бьёт по воротам afp.com

Будто проблем было мало, на 28-й минуте «Лион» теряет Павела Шульца из-за травмы, это отдельная тревога с учётом того, что впереди «Марсель». Перестановки не спасли от следующей волны атак хозяев. Грейф ещё раз выручил после удара Годо, момент вырос из активного подключения Бена Чилуэлла в штрафную.

И всё же такой темп атак рано или поздно ломает любого, на 37-й минуте «Страсбур» наконец-то превратил преимущество в гол. Энсисо снова начинает атаку, затем следует тонкая, почти издевательская по точности передача Диего Морейры — «парашют» за линию, при неидеально выстроенной обороне «Лиона». Годо уходит от офсайда, вываливается на Грейфа и хладнокровно завершает, 1:0. Трибуны взрываются так, будто это не обычный 23-й тур, а матч плей-офф. К перерыву казалось, что если «Лион» и спасётся, то только после серьёзных изменений. Потому что по игре «Страсбур» был и быстрее, и жёстче, и точнее в мелочах.

Мартиаль Годо afp.com

Морейра добивает бывших, «Лион» вспыхивает — и гаснет

Если у Фонсеки были надежды «перезапустить» команду в раздевалке, то они прожили недолго. Уже в начале второго тайма Грейф снова потащил, но это выглядело как отсрочка неизбежного. Через минуту «Страсбур» забил второй и сделал это максимально символично.

У Диего Морейры в составе «Лиона» в первой части сезона-2023/24 не было ни голов, ни ассистов за девять матчей. На «Ля Мено» он будто пришёл за всем сразу. На 52-й минуте Морейра решился на удар из-за штрафной, мяч задел Таннера Тессманна и изменил траекторию. Грейф, уже начав движение, оказался пойман на противоходе, 2:0.

Морейра празднует гол afp.com

Но у «Лиона» всё-таки нашёлся момент, который вернул интригу. На 59-й минуте Корентен Толиссо сократил отставание красиво и по-капитански. Вышедший на замену Роман Яремчук почти мгновенно вошёл в игру, он протащил атаку слева и выдал передачу в центр. Толиссо принял грудью и мощно пробил в ближний угол, у Майка Пендерса шансов не было — 2:1. В эти минуты показалось, что сейчас «Лион» включит свою привычную победную инерцию и дожмёт.

Толиссо принимает мяч afp.com

Тем более, что момент для 2:2 действительно мелькнул. На 78-й Яремчук едва не замкнул навес Эндрика, не дотянулся буквально чуть-чуть. Это был последний нервный момент для «Страсбура». Дальше хозяева не ушли в глухую оборону, не стали «терпеть» оставшиеся минуты, а вернули матч под контроль.

Паничелли закрывает матч с пенальти

Развязка случилась на 83-й минуте, и тоже выглядела логичной, потому что «Страсбур» продолжал атаковать, будто не хотел сохранять счёт. Самир Эль-Мурабет полез в штрафную справа, пробросил между ног Клинтону Мате и вынудил защитника фолить. Судья Руди Бюке после просмотра эпизода указал на «точку». Паникелли подошёл и уверенно пробил в правый угол, Грейф угадал направление и даже коснулся мяча, но спасти не получилось — 3:1.

Паничелли забивает пенальти afp.com

Эта победа моментально меняет настроение вокруг «Страсбура». Команда поднимается на седьмое место и оказывается всего в трёх очках от пятой позиции, которая ведёт в Европу. После серии без побед это важный момент сезона для команды О'Нила. Впереди у «Страсбура» матч с «Лансом», и теперь он воспринимается не как проверка, а как шанс закрепиться в гонке за еврокубки.

У «Лиона» поражение не рушит турнирную картину, команда остаётся третьей и сохраняет запас в пять очков над «Марселем». Но сорвалась попытка догнать исторический рекорд клуба — серия остановилась на 13 победах подряд. Плюс, травма Шульца перед визитом на «Велодром», где любая потеря может стоить очень дорого. Главное ощущение — «Лион» в этот вечер был не собой. Команда, которую в 2026-м привыкли видеть хищной и уверенной, выглядела скованной, медленной и уязвимой под давлением.