«Лион» приехал в Эльзас за историей. Четырнадцатая победа подряд во всех турнирах, можно было бы сравняться с легендарной серией «ОЛ» образца 2006 года. Вместо этого команда Паулу Фонсеки попала под настоящий шторм на «Ля Мено» и впервые проиграла с 7 декабря. Почти весь вечер «Лиону» оставалось лишь терпеть и надеяться на своего вратаря.

Результат матча

СтрасбургСтрасбургСтрасбург3:1ЛионЛионЛион
1:0 Марсьяль Годо 37' 2:0 Диегу Морейра 52' 2:1 Корентин Толиссо 59' 3:1 Хоакин Паникелли 83' пен.
Страсбург:  Гела Дуэ,  Эндрю Омобамиделе (Аарон Ансельмино 90'),  Исмаэль Дукуре,  Бен Чилвел,  Валентин Барко,  Самир эль Мурабет,  Диегу Морейра (Жессим Яссин 90'),  Хулио Энсисо (Абдул Уаттара 85'),  Марсьяль Годо,  Хоакин Паникелли,  Mike Penders
Лион:  Доминик Грейф,  Абнер Винисиус,  Рубен Клюйверт (Николас Тальяфико 86'),  Мусса Ньякат,  Клинтон Мата,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Павел Шульц (Ноа Нарти 28'),  Корентин Толиссо (Remi Himbert 83'),  Тайлер Мортон,  Таннер Тессманн (Роман Яремчук 58'),  Эндрик
Жёлтые карточки:  Эндрю Омобамиделе 57'  —  Рубен Клюйверт 57',  Эндрик 60'

С первых минут было понятно, что «Лиону» сегодня будет очень непросто.  Уже на 6-й минуте Хоакин Паничелли заставил Доминика Грайфа вступать в игру, Энсисо неплохо вывел партнёра на удар.  Это был важный намёк на то, что «Страсбур» не собирался ждать, пока фаворит почувствует уверенность.  Дальше хозяева продолжили давить и с мячом, и без него.  У них было больше идей и, главное, больше решимости.  Символ стартового натиска — эпизод на 24-й минуте.  Гела Дуэ в подкате выгрызает мяч и тут же превращает отбор в подачу на голову Паничелли.  Грейф снова спасает одной рукой — к этому времени вратарь «Лиона» уже явно понимал, что скучать не придётся.

Будто проблем было мало, на 28-й минуте «Лион» теряет Павела Шульца из-за травмы, это отдельная тревога с учётом того, что впереди «Марсель».  Перестановки не спасли от следующей волны атак хозяев.  Грейф ещё раз выручил после удара Годо, момент вырос из активного подключения Бена Чилуэлла в штрафную.

И всё же такой темп атак рано или поздно ломает любого, на 37-й минуте «Страсбур» наконец-то превратил преимущество в гол.  Энсисо снова начинает атаку, затем следует тонкая, почти издевательская по точности передача Диего Морейры — «парашют» за линию, при неидеально выстроенной обороне «Лиона».  Годо уходит от офсайда, вываливается на Грейфа и хладнокровно завершает, 1:0.  Трибуны взрываются так, будто это не обычный 23-й тур, а матч плей-офф.  К перерыву казалось, что если «Лион» и спасётся, то только после серьёзных изменений.  Потому что по игре «Страсбур» был и быстрее, и жёстче, и точнее в мелочах.

Морейра добивает бывших, «Лион» вспыхивает — и гаснет

Если у Фонсеки были надежды «перезапустить» команду в раздевалке, то они прожили недолго.  Уже в начале второго тайма Грейф снова потащил, но это выглядело как отсрочка неизбежного.  Через минуту «Страсбур» забил второй и сделал это максимально символично.

У Диего Морейры в составе «Лиона» в первой части сезона-2023/24 не было ни голов, ни ассистов за девять матчей.  На «Ля Мено» он будто пришёл за всем сразу.  На 52-й минуте Морейра решился на удар из-за штрафной, мяч задел Таннера Тессманна и изменил траекторию.  Грейф, уже начав движение, оказался пойман на противоходе, 2:0.

Но у «Лиона» всё-таки нашёлся момент, который вернул интригу.  На 59-й минуте Корентен Толиссо сократил отставание красиво и по-капитански.  Вышедший на замену Роман Яремчук почти мгновенно вошёл в игру, он протащил атаку слева и выдал передачу в центр.  Толиссо принял грудью и мощно пробил в ближний угол, у Майка Пендерса шансов не было — 2:1.  В эти минуты показалось, что сейчас «Лион» включит свою привычную победную инерцию и дожмёт.

Тем более, что момент для 2:2 действительно мелькнул.  На 78-й Яремчук едва не замкнул навес Эндрика, не дотянулся буквально чуть-чуть.  Это был последний нервный момент для «Страсбура».  Дальше хозяева не ушли в глухую оборону, не стали «терпеть» оставшиеся минуты, а вернули матч под контроль.

Паничелли закрывает матч с пенальти

Развязка случилась на 83-й минуте, и тоже выглядела логичной, потому что «Страсбур» продолжал атаковать, будто не хотел сохранять счёт.  Самир Эль-Мурабет полез в штрафную справа, пробросил между ног Клинтону Мате и вынудил защитника фолить.  Судья Руди Бюке после просмотра эпизода указал на «точку».  Паникелли подошёл и уверенно пробил в правый угол, Грейф угадал направление и даже коснулся мяча, но спасти не получилось — 3:1.

Эта победа моментально меняет настроение вокруг «Страсбура».  Команда поднимается на седьмое место и оказывается всего в трёх очках от пятой позиции, которая ведёт в Европу.  После серии без побед это важный момент сезона для команды О'Нила.  Впереди у «Страсбура» матч с «Лансом», и теперь он воспринимается не как проверка, а как шанс закрепиться в гонке за еврокубки.

У «Лиона» поражение не рушит турнирную картину, команда остаётся третьей и сохраняет запас в пять очков над «Марселем».  Но сорвалась попытка догнать исторический рекорд клуба — серия остановилась на 13 победах подряд.  Плюс, травма Шульца перед визитом на «Велодром», где любая потеря может стоить очень дорого.  Главное ощущение — «Лион» в этот вечер был не собой.  Команда, которую в 2026-м привыкли видеть хищной и уверенной, выглядела скованной, медленной и уязвимой под давлением.