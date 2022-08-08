Источник: Тен Хаг очень хочет купить Арнаутовича, «МЮ» увеличит предложение

Нападающийвсе еще входит в сферу интересов

Ранее английский клуб предложил итальянцам за 33-летнего форварда 9 млн евро, но получил отказ.

Тем не менее, наставник «МЮ» Эрик тен Хаг очень хочет видеть Арнаутовича в своей команде, поэтому клуб готов увеличить предложение, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

По данным Sky Sports, клуб из Манчестера уверен в подписании форварда сборной Австрии. В Арнаутовиче видят игрока с характеристиками, отличными от тех, что есть у нынешних футболистов команды.

Сам Марко хочет перейти в «МЮ», тем более, что он уже работал с тен Хагом в «Твенте» с 2006 по 2009 год.

В прошлом сезоне австриец отметился 14 голами в 33 матчах Серии А.