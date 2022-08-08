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    Источник: Тен Хаг очень хочет купить Арнаутовича, «МЮ» увеличит предложение

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    Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович все еще входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

    Марко Арнаутович
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    Марко Арнаутович

    Ранее английский клуб предложил итальянцам за 33-летнего форварда 9 млн евро, но получил отказ.

    Тем не менее, наставник «МЮ» Эрик тен Хаг очень хочет видеть Арнаутовича в своей команде, поэтому клуб готов увеличить предложение, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

    По данным Sky Sports, клуб из Манчестера уверен в подписании форварда сборной Австрии. В Арнаутовиче видят игрока с характеристиками, отличными от тех, что есть у нынешних футболистов команды.

    Сам Марко хочет перейти в «МЮ», тем более, что он уже работал с тен Хагом в «Твенте» с 2006 по 2009 год.

    В прошлом сезоне австриец отметился 14 голами в 33 матчах Серии А.

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