ЦСКА — «Факел»: счет матча 4:1. обзор голов

На 42-й минуте в ворота армейцев был назначен пенальти. После подачи воронежцев с углового Медина, пытаясь вынести мяч куда подальше попал Суслову по ноге.
Георгий Гонгадзе разбежался и технично пробил в левый нижний угол, в то время как Акинфеев упал в другую сторону.
ЦСКА отыгрался на 57-й минуте. Прошёл навес на Чалова из глубины поля. Фёдор обработал мяч в штрафной и покатил его Кучаеву, который отличным сильным ударом в левый нижний угол сравнял счёт.
На 71-й минуте пенальти был назначен в ворота «Факела» — Альшин на скорости врезался в пробрасывавшего мяч себе на ход Карраскаля в штрафной.
Хесус Медина мощно пробил с «точки» прямо в верхний правый угол. Свинов прыгнул в нужную сторону, но по высоте не дотянулся.
Спустя минуту Медина нашел в штрафной Чалова, который плотно пробил низом в ближний угол — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку.
На 83-й минуте Карраскаль в быстрой контратаке сместился слева в центр, обыгрался с Мединой у границы штрафной и, оказавшись один на один со Свиновым, технично подрезал мяч над голкипером в сетку ворот.
ЦСКА набрал 10 очков и делит со «Спартаком» первое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 2 очками идет на 14-м месте.
В 5-м туре ЦСКА предстоит сыграть на выезде с «Зенитом» (13 августа, 17.00 мск), а «Факел» сыграет на своем поле с «Уралом» (12 августа, 19.30 мск).