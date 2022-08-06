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    ЦСКА разгромил «Факел», у Медины гол и два ассиста

    ЦСКА — «Факел»: счет матча 4:1. обзор голов

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над воронежским «Факелом» (4:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 42-й минуте в ворота армейцев был назначен пенальти. После подачи воронежцев с углового Медина, пытаясь вынести мяч куда подальше попал Суслову по ноге.

    Георгий Гонгадзе разбежался и технично пробил в левый нижний угол, в то время как Акинфеев упал в другую сторону.

    ЦСКА отыгрался на 57-й минуте. Прошёл навес на Чалова из глубины поля. Фёдор обработал мяч в штрафной и покатил его Кучаеву, который отличным сильным ударом в левый нижний угол сравнял счёт.

    На 71-й минуте пенальти был назначен в ворота «Факела» — Альшин на скорости врезался в пробрасывавшего мяч себе на ход Карраскаля в штрафной.

    Хесус Медина мощно пробил с «точки» прямо в верхний правый угол. Свинов прыгнул в нужную сторону, но по высоте не дотянулся.

    Спустя минуту Медина нашел в штрафной Чалова, который плотно пробил низом в ближний угол — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку.

    На 83-й минуте Карраскаль в быстрой контратаке сместился слева в центр, обыгрался с Мединой у границы штрафной и, оказавшись один на один со Свиновым, технично подрезал мяч над голкипером в сетку ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Факел 4:1
    Голы: 0:1 Gongadze G. (пенальти) (42'), 1:1 Kuchaev K. (58'), 2:1 Medina J. (70'), 3:1 Chalov F. (72'), 4:1 Carrascal J. (83') ЦСКА: Akinfeev I., Carrascal J., Chalov F. (Yakovlev V., 88'), Diveyev I., Gajic M., Kuchaev K. (Mendez V., 88'), Medina J. (Ermakov N., 88'), Mukhin M. (Zdjelar S., 75'), Nababkin K., Oblyakov I. (Moises, 33'), Zaynutdinov B. Факел: Akbashev R., Alshin I., Appaev K., Bozhin S. (Ivakhnov M., 78'), Cherov V. (Magal R., 46'), Dashayev A., Dmitriev O. (Mendel A., 46'), Gongadze G. (Maksimov M., 62'), Kvekveskiri I. (Shavaev A., 71'), Suslov K., Svinov I. Предупреждения: Gongadze G. (45+1'), Mukhin M. (56'), (67')

    ЦСКА набрал 10 очков и делит со «Спартаком» первое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 2 очками идет на 14-м месте.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 5-м туре ЦСКА предстоит сыграть на выезде с «Зенитом» (13 августа, 17.00 мск), а «Факел» сыграет на своем поле с «Уралом» (12 августа, 19.30 мск).

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