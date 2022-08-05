Нагельсман поделился ожиданиями от матча с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Баварии»дал комментарий в преддверии матча 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта».

«Я с нетерпением жду начала матча. "Айнтрахт" — хорошая команда с очень страстной публикой. Вечер пятницы, матч открытия бундеслиги — особенный момент для обеих команд, так что это будет очень захватывающая игра.

Играть во Франкфурте нелегко. Фанаты будут гнать их вперед, особенно после победы в Лиге Европы. Болельщики в восторге, Оли Гласнер — отличный тренер, и команда действительно хорошо настроена», — цитирует Нагельсмана пресс-служба клуба.

Матч «Айнтрахт» — «Бавария» состоится в пятницу, 5 августа, и начнется в 21:30 по московскому времени.