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    «Барселона» купит Бернарду Силву в случае продажи де Йонга

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    «Барселона» планирует приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    По информации каталонского издания Sport, «Барса» по-прежнему рассчитывает продать Френки де Йонг, в котором заинтересованы клубы АПЛ.

    Одним из претендентов на нидерландского хавбека стал «Челси», который может заплатить за него 80 миллионов евро.

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  • 01/08/2022

    • Если сделка состоится, «Барселона» до закрытия трансферного окна попытается выкупить у «Ман Сити» Бернарду Силву.

    Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что де Йонг останется в «Барсе» даже в случае отказа снижать зарплату.

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