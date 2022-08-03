«Барселона» купит Бернарду Силву в случае продажи де Йонга

планирует приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Сити»

По информации каталонского издания Sport, «Барса» по-прежнему рассчитывает продать Френки де Йонг, в котором заинтересованы клубы АПЛ.

Одним из претендентов на нидерландского хавбека стал «Челси», который может заплатить за него 80 миллионов евро.

Если сделка состоится, «Барселона» до закрытия трансферного окна попытается выкупить у «Ман Сити» Бернарду Силву.

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что де Йонг останется в «Барсе» даже в случае отказа снижать зарплату.