«Аталанта» может заблокировать переход Миранчука в «Торино»

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
В понедельник вечером Миранчук должен был пройти медосмотр в «Торино», который в итоге был отложен.
По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Бергамо по-прежнему сомневается в целесообразности продажи российского футболиста этим летом.
Технический директор «Торино»ранее подтвердил намерения клуба арендовать Миранчука.
В прошлом сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Цена Миранчука на Transfermarkt составляет 10 млн евро. Контракт действителен до лета 2024 года.