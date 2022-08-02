«Аталанта» может заблокировать переход Миранчука в «Торино»

пока не дала согласия на переход

В понедельник вечером Миранчук должен был пройти медосмотр в «Торино», который в итоге был отложен.

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Бергамо по-прежнему сомневается в целесообразности продажи российского футболиста этим летом.

Технический директор «Торино»ранее подтвердил намерения клуба арендовать Миранчука.

В прошлом сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Цена Миранчука на Transfermarkt составляет 10 млн евро. Контракт действителен до лета 2024 года.