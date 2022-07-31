Шалимов: На Миранчука в «Торино» рассчитывают как на человека, который способен вытащить команду из непростой ситуации

Главный тренервысказался об возможной аренде российского полузащитника

«В Турине у Алексея действительно намного больше шансов заиграть. В клубе ему наверняка дали определенные гарантии.

Дальше надо будет смотреть. Уже по первым матчам в его исполнении на новом месте многое станет понятно.

Поймите, очень непросто переходить из команды, которая выступает в Лиге чемпионов, в стан аутсайдера. Бороться за выживание психологически непросто.

Уверен, на Миранчука в Турине рассчитывают как на человека, который способен вытащить коллектив из непростой ситуации и стать лидером. Посмотрим, справится ли он с этой ролью.

Одно дело — выходить на замену на свежих ногах, когда партнеры демонстрируют яркий комбинационный футбол, другое — играть с первых минут, когда зачастую приходится обороняться», — цитирует Шалимова RT.