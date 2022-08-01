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    Арустамян: В понедельник вечером Миранчук пройдет медосмотр в «Торино»

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    Известный журналист Нобель Арустамян подтвердил, что Алексей Миранчук на этой неделе перейдет из «Аталанты» в «Торино».

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    «Несколько источников подтвердили: сегодня вечером Алексей Миранчук пройдет медосмотр в "Торино".

    Трансфер действительно крайне близок: туринский клуб недавно подтвердил факт скорой аренды с правом выкупа.

    Несмотря на обилие критики в России, спустя два года в Серии А Леша очень популярен в Италии. Почти каждое трансферное окно к нему проявляли интересы разные клубы. Причем серьезного калибра: так, зимой Миранчук находился в шаге от "Лацио". Также его серьезно рассматривал "Милан" в качестве подмены Хакану Чалханоглу. Его хотели "Болонья", "Верона" "Дженоа".

    "Торино" в последние годы стоит на пути развития. Очень крепкий середняк с интересным тренером Юричем, который ставит привлекательный футбол и умело развивает игроков. Его стиль очень похож на Гасперини. В том числе балканцев, их в "Торино" немало — думаю, в этой связи Алексею будет комфортно.

    Поддерживаю связь с Миранчуком и ощущаю, как он здесь освоился и ощущает себя в своей тарелке в Серии А. Важно, что он не меняет одну часть Италии на другую (это тоже не простой квест), а остается на севере. И как бы у нас ни считали Бергамо деревней, Турин так уж явно не назвать. Миранчук снова будет играть в большом городе, влюбленном в футбол, сразу с двумя известными командами. Причем "Торино" не стоит считать второй командой после "Ювентуса": это бренд с историей.

    И главное: уверен, Алексей наконец будет играть, а не сидеть в запасе. Он показал, что освоился в Италии, хорошо понимает язык, забивал красивые мячи за "Аталанту".

    Могу сказать Леше одно: in bocca al lupo! Удачи в новом клубе, чтобы все-все получилось! Это особенно важно в нынешних реалиях, когда русский футбол во многом вне европейского контекста. Трансфер нашего игрока из одного итальянского клуба в другой — реально круто.

    Важно, чтобы Миранчук ударно представлял наш футбол за рубежом. У него все для этого есть: это по-прежнему молодой футболист. Отмечу еще раз: "Торино" — не шаг на понижение: с "Аталантой" по итогам прошлого сегодня их разделили два места. Да, не будет еврокубков, но и бергамаски в этом сезоне остались без Лиги чемпионов.

    Если Алексей проявит себя в "Торино", то, не сомневаюсь, снова привлечет внимание топ-клубов. Легко представляю себе Миранчука на уровне того же Милана», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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