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    Загребское «Динамо» на выезде обыграло «Лудогорец»

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    Загребское «Динамо» на выезде победило болгарский «Лудогорец» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Динамо» Загреб
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    «Динамо» Загреб

    Встреча в Разграде завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватского коллектива.

    На 6-й минуте счет открыл защитник «Динамо» Дино Перич. На 9-й минуте в свои ворота забил вратарь «Лудогорца» Серхио Падт. А на 22-й минуте отставание в счете сократил Бернард Текпетей.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Лудогорец — Динамо З 1:2
    Голы: 0:1 Дино Перич (6'), 0:2 Сержио Падт (автогол) (9'), 1:2 Бернард Текпетей (22') Лудогорец: Сержио Падт (Симон Слуга, 46'), Сисиньо, Игорь Пластун, Оливье Вердон, Антон Недялков, Иван Йорданов, Jakub Piotrowski, Каули Оливейра Соуза (Доминик Янков, 46'), Бернард Текпетей (Кирилл Десподов, 73'), Пиерос Сотириу (Thiago Rodrigues, 79'), Rick (Спас Делев, 79') Динамо З: Мислав Оршич (Лука Менало, 71'), Ральф Ферман (Бруно Петкович, 59'), Лука Иванушец (Дарио Шпикич, 46'), Ариян Адеми, Йосип Мишич, Мартин Батурина (Бошко Шутало, 86'), Роберт Любичич, Дино Перич, Расмус Лауритсен, Стефан Ристовски, Доминик Ливакович Предупреждения: Йосип Мишич (42'), Бернард Текпетей (60'), Оливье Вердон (65'), Кирилл Десподов (74')

    Ответный матч пройдет 9 августа в Загребе.

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