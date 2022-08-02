Составлены пары раунда плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка Фото: Twitter Лиги Европы
Пары раунда плей-офф Лиги Европы
- «Днепр-1» — АЕК Ларнака/«Партизан»
- «Гент» — «Омония»
- «Аустрия» — «Фенербахче»/«Словацко»
- «Линфилд»/«Цюрих» — «Хартс»
- «Марибор»/ХИК — «Силькеборг»
- «Мальме»/«Дюделанж» — «Сивасспор»
- «Карабах»/«Ференцварош» — «Шэмрок Роверс»/«Шкупи»
- «Маккаби» Хайфа/«Аполлон» — «Олимпиакос»/«Слован»
- «Црвена Звезда»/«Пюник — "Шериф"/»Виктория«
- "Лудогорец"/»Динамо« Загреб — "Буде-Глимт"/»Жальгирис«
Первые матчи раунда состоятся 18 августа. Ответные встречи команды проведут 25 августа.
Ранее стали известны вероятные пары раунда плей-офф Лиги чемпионов.