Агент: Дзюба ни с кем не договорился по зарплате. Она его не устраивала в тех клубах, куда его предлагали

Футбольный агентрассказал, почему экс-нападающий «Зенита»до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

«За то время, которое Артем Дзюба искал себе команду, в агентских кругах ходили разные разговоры. Говорили, что мог уехать в азербайджанский "Карабах", "Нефтчи".

Он был готов ехать в Турцию, но время показывает, что футболист до сих пор без команды. И тут есть ряд факторов. Один из них — Дзюба ни с кем не договаривался по зарплате, она его не устраивала в тех клубах, куда его предлагали.

С Турцией варианты действительно были, но у меня есть информация, что в Азербайджане Дзюбу не ждали, это всего лишь слухи, которые подогревали интерес к игроку.

Что касается РПЛ, то Артем не помешал бы сейчас ни одной команде чемпионата России. Таких форвардов мало у нас. Но мне известно, что до сих пор Дзюба был не готов ехать в команды второй восьмерки. При этом в ближайшее время он должен сделать выбор, потому что время уходит», — приводит слова Прохорова «Р-Спорт».

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».