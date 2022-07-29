«Урал» — «Краснодар»: счет 1:3, обзор голов

В стартовом поединке 3 тура чемпионата Россиисо счетом 3:1 победил на выезде

Счет в первом тайме открыл защитник Сергей Бородин. Во второй половине «быки» ушли в серьезный отрыв благодаря дублю Эдуарда Сперцяна, который отметился на 59-й и 74 минутах встречи.

Гол престижа хозяева оформили в добавленное время матча благодаря точному удару Алексея Каштанова.

РПЛ. 3 тур Урал — Краснодар 1:3 (0:1, 1:2) Голы: 0:1 — 28 Бородин, 0:2 — 59, пенальти Сперцян, 0:3 — 74, пенальти Сперцян, 1:3 — 90 КаштановУрал: Помазун, Иллой-Айет, Герасимов (Шатов, 64; Железнов, 82), Кузьмичев, Быковский, Мишкич, Коновалов, Сунгатулин (Подберезкин, 64), Егорычев, Бикфалви, КаштановКраснодар: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Ионов (Халназаров, 88), Якимов (Кратков, 65), Сперцян (Кокоев, 86), Баняц (Самко, 81), Волков, Сулейманов (Ахметов, 81), МанеловПредупреждения: Коновалов (33), Якимов (51), Герасимов (58), Мишкич (67)

«Краснодар» набрал 4 очка. Это его первая победа со старта сезона. В следующем туре команда примет «Локомотив».

«Урал» по-прежнему не может набрать очки и замыкает турнирную таблицу РПЛ. В 3 туре турнира хозяева примут «Спартак».