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    Лунев обвинил «Зенит» в невыплате премиальных, в клубе отрицают задолженность

    Футбол Зенит Кубок России Футбол России Спартак Локомотив
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявления бывшего вратаря команды Андрея Лунева по поводу невыплат премиальных.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    Лунев, выступающий сейчас за «Байер», через СМИ обратился к председателю правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой о помощи в получении денег от клуба.

    По словам игрока, в сезоне-2020/21 Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи против «Спартака» (3:1) и «Локомотива» (6:1). Деньги, якобы, были выплачены всем, кроме Лунева.

    Игрок сообщил, что принял решение обратиться в Палату по разрешению споров РФС, а также попросил Миллера обратить внимание на ситуацию и взять ее под контроль с целью урегулирования.

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    • «Комментировать юридическую сторону дела я не буду. Завтра должно было состояться заседание палаты по разрешению споров РФС. В преддверии такого заседания было бы странно что-то комментировать.

    Что касается самого заявления Андрея, к которому я относился, отношусь и буду относиться с симпатией, как к отличному футболисту и хорошему парню, то могу сказать одно — никаких задолженностей перед ним у нас нет.

    Именно такую позицию мы будем аргументированно обосновывать в палате по разрешению споров.

    Мне только что сообщили, что из-за болезни одного из членов палаты заседание переносится. Значит, будем ждать нового дня заседания.

    Мне кажется, что Андрей, к сожалению, действует под влиянием своего представителя, из-за которого, кстати, не состоялось продление контракта Лунева с "Зенитом".

    Нет никакого желания рассуждать о том, чем руководствуется этот человек. За всю историю не только моей работы в "Зените", но и за всю историю клуба не было ни одного случая неурегулированных отношений с игроками, тренерами, сотрудниками и их представителями.

    Это наш принцип. Дорожим своей репутацией», — заявил Медведев «Р-Спорту».

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    • Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года, в составе команды он трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.

    В июле 2021 года голкипер покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента и перешел в немецкий «Байер».

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