Черышев: Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров

Бывший полузащитник «Валенсии»сообщил, что до сих пор не знает, в каком клубе продолжит карьеру.

«Всем, кто интересуется моей карьерой и переживает за меня! Хочу написать несколько слов о своей ситуации, чтобы за меня этого не делали журналисты.

У меня все хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем все замечательно, слава богу.

Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде.

Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени.

Очень надеюсь, что скоро наступит ясность, и я присоединюсь к новому коллективу с амбициозными задачами. Всем спасибо за поддержку и внимание!», — написал российский футболист в своем инстаграме.

После ухода из «Валенсии» Черышев находится в статусе свободного агента.

Напомним, за карьеру Черышев провел 330 матчей во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 39 результативными передачами. За сборную России на его счету 33 встречи с 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.