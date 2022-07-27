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    Черышев: Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров

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    Бывший полузащитник «Валенсии» Денис Черышев сообщил, что до сих пор не знает, в каком клубе продолжит карьеру.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «Всем, кто интересуется моей карьерой и переживает за меня! Хочу написать несколько слов о своей ситуации, чтобы за меня этого не делали журналисты.

    У меня все хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем все замечательно, слава богу.

    Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде.

    Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени.

    Очень надеюсь, что скоро наступит ясность, и я присоединюсь к новому коллективу с амбициозными задачами. Всем спасибо за поддержку и внимание!», — написал российский футболист в своем инстаграме.

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    • После ухода из «Валенсии» Черышев находится в статусе свободного агента.

    Напомним, за карьеру Черышев провел 330 матчей во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 39 результативными передачами. За сборную России на его счету 33 встречи с 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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