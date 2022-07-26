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    Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба

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    Российский полузащитник Денис Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба, сообщает Marca.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    Футболист самостоятельно готовится к новому сезону в ожидании хорошего предложения. Отмечается, что пока интереса со стороны каких-либо команд не зафиксировано.

    Черышев-младший сейчас находится в статусе свободного агента, после ухода из испанской «Валенсии» в конце мая.

    Напомним, за карьеру Черышев провел 330 матчей во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 39 результативными передачами. За сборную России на его счету 33 встречи с 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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