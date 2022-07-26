Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба

Российский полузащитникиспытывает трудности с поиском нового клуба, сообщает Marca.

Футболист самостоятельно готовится к новому сезону в ожидании хорошего предложения. Отмечается, что пока интереса со стороны каких-либо команд не зафиксировано.

Черышев-младший сейчас находится в статусе свободного агента, после ухода из испанской «Валенсии» в конце мая.

Напомним, за карьеру Черышев провел 330 матчей во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 39 результативными передачами. За сборную России на его счету 33 встречи с 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.