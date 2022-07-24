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    Варела ночью сбежал с базы «Динамо» и тайно улетел из России

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    Защитник Гильермо Варела покинул расположение «Динамо», не уведомив клуб и улетел из России.

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    Как уточняет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, еще 23 июля московский клуб вел с футболистом переговоры о продлении контракта.

    Его наигрывали в стартовом составе на матч с «Торпедо», но утром Варела исчез. «Динамо» поведение игрока очень разозлило.

    При этом, как сообщается, бумаг о приостановке его контракта в клуб не поступало. Соглашение защитника с «Динамо» действует до лета 2023 года.

    Агент Варелы сказал, что они ждут улучшенного предложения от «Динамо», если оно не поступит, они подпишут контракт с «Фламенго». Член правления «Динамо» Дмитрий Гафин завил, что клоуб не пойдет на шантаж.

    «Мы сами уважаем свой клуб и на шантаж мы не можем отвечать. Поэтому можете сделать соответствующие выводы.

    Агент Варелы сказал, что тот любит клуб и останется в "Динамо", если зарплата будет выше, правильно, такая ситуация.

    Как игроки отреагировали на потерю Варелы? Никак. Тремя мячами в первом тайме. Наши юристы анализируют ситуацию. По результатам мы будем предпринимать действия.

    Мы регулярно беседуем, в том числе и с нашими иностранными футболистами. Как я раньше говорил: каждый случай — сугубо индивидуальный.

    У Бальбуэны одна история, а у Шиманьски — другая. С Варелой то, что случилось сейчас. Но во всех предыдущих ситуациях мы находили какое-то человеческое и взаимоуважительное решение.

    В последнем случае у нас не так», — передает слова Гафина Sport24.

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